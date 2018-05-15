Южная Корея приняла предложение КНДР о встрече на высоком уровне

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Южная Корея приняла предложение КНДР о проведении встречи на высоком уровне 16 мая в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух государств.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что КНДР направила Южной Корее предложение о проведении встречи на высоком уровне 16 мая.

"Встреча на высоком уровне представителей КНДР и Южной Кореи по вопросам реализации положений Пханмунджомской декларации мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове пройдет в пункте Пханмунджом 16 мая", — говорится в сообщении южнокорейского министерства по делам национального объединения.

Ожидается, что в ходе встречи будут затронуты вопросы возобновления диалога по линии Красного Креста и встреч родственников, разобщенных на Юге и Севере в результате раскола. Не исключается также, что стороны обсудят совместное участие спортсменов из КНДР и Южной Кореи в ходе Азиатских игр.