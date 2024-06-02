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Южная Корея примет соответствующие меры в ответ на отправку "мусорных шаров" из КНДР

Южная Корея примет соответствующие меры в ответ на отправку "мусорных шаров" из КНДР Республика Корея начнет принимать "меры, которые будет сложно вынести", в ответ на продолжение провокационных действий со стороны КНДР, в том числе отправку мусорных шаров и блокирование приема сигналов GPS.
Другие страны
2 июня 2024 г. 14:18
Южная Корея примет соответствующие меры в ответ на отправку мусорных шаров из КНДР

Республика Корея начнет принимать "меры, которые будет сложно вынести", в ответ на продолжение провокационных действий со стороны КНДР, в том числе отправку мусорных шаров и блокирование приема сигналов GPS.

Как передает Report, об этом заявил начальник управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чан Хо Чжин.

"Мы начнем принимать меры, которые Северной Корее будет сложно вынести. Отправка мусорных шаров и блокирование GPS-сигналов - низкие провокации, о которых нормальное государство даже не подумает", - привело агентство Yonhap слова Чжина.

Не исключается также возобновление вещания громкоговорителей со стороны военных Республики Корея, которая в прошлом использовала их в качестве меры психологического воздействия на армию и население КНДР в приграничных районах. С помощью этой аппаратуры также распространялась критика строя КНДР и высшего руководства страны.

Сеул и Пхеньян договорились прекратить работу громкоговорителей на межкорейском саммите в апреле 2018 года при предыдущем президенте Республики Корея Мун Чжэ Ине, который стремился к диалогу с КНДР.

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