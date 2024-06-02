Южная Корея примет соответствующие меры в ответ на отправку "мусорных шаров" из КНДР

Республика Корея начнет принимать "меры, которые будет сложно вынести", в ответ на продолжение провокационных действий со стороны КНДР, в том числе отправку мусорных шаров и блокирование приема сигналов GPS.

Республика Корея начнет принимать "меры, которые будет сложно вынести", в ответ на продолжение провокационных действий со стороны КНДР, в том числе отправку мусорных шаров и блокирование приема сигналов GPS.

Как передает Report , об этом заявил начальник управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чан Хо Чжин.

"Мы начнем принимать меры, которые Северной Корее будет сложно вынести. Отправка мусорных шаров и блокирование GPS-сигналов - низкие провокации, о которых нормальное государство даже не подумает", - привело агентство Yonhap слова Чжина.

Не исключается также возобновление вещания громкоговорителей со стороны военных Республики Корея, которая в прошлом использовала их в качестве меры психологического воздействия на армию и население КНДР в приграничных районах. С помощью этой аппаратуры также распространялась критика строя КНДР и высшего руководства страны.

Сеул и Пхеньян договорились прекратить работу громкоговорителей на межкорейском саммите в апреле 2018 года при предыдущем президенте Республики Корея Мун Чжэ Ине, который стремился к диалогу с КНДР.