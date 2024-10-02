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Южная Корея предоставила Украине кредит на $100 млн

Южная Корея предоставила Украине кредит на $100 млн Его предоставили на 20 лет со ставкой 1% годовых МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Экспортно-импортный банк Республики Корея предоставил Украине кредит в размере $100 млн сроком на 20 лет со ставкой 1% годовых. Об этом сообщили в украинском министерстве финансо
Другие страны
2 октября 2024 г. 19:20
Южная Корея предоставила Украине кредит на $100 млн

Экспортно-импортный банк Республики Корея предоставил Украине кредит в размере 100 млн долларов сроком на 20 лет со ставкой 1% годовых.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в украинском Министерстве финансов.

"Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор с экспортно-импортным банком Кореи по привлечению $100 млн. Кредит привлекается на срок в 20 лет, процентная ставка - 1% годовых. Льготный период составляет пять лет от даты подписания кредитного договора", - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль, выступая на общеполитической дискуссии 79-й Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил о выделении с начала года Украине гуманитарной помощи на сумму 200 млн долларов. Также, по его словам, планируется выделение 100 млн долларов на решение гуманитарных кризисов.

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