Южная Корея предоставила Украине кредит на $100 млн

Его предоставили на 20 лет со ставкой 1% годовых МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Экспортно-импортный банк Республики Корея предоставил Украине кредит в размере $100 млн сроком на 20 лет со ставкой 1% годовых. Об этом сообщили в украинском министерстве финансо

Экспортно-импортный банк Республики Корея предоставил Украине кредит в размере 100 млн долларов сроком на 20 лет со ставкой 1% годовых.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в украинском Министерстве финансов.

"Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор с экспортно-импортным банком Кореи по привлечению $100 млн. Кредит привлекается на срок в 20 лет, процентная ставка - 1% годовых. Льготный период составляет пять лет от даты подписания кредитного договора", - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль, выступая на общеполитической дискуссии 79-й Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил о выделении с начала года Украине гуманитарной помощи на сумму 200 млн долларов. Также, по его словам, планируется выделение 100 млн долларов на решение гуманитарных кризисов.