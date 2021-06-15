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Южная Корея потребовала от КНДР возобновить работу межкорейских линий связи

Южная Корея потребовала от КНДР возобновить работу межкорейских линий связи Межкорейские каналы связи должны быть немедленно восстановлены без каких-либо предварительных условий.
Другие страны
15 июня 2021 г. 08:17
Южная Корея потребовала от КНДР возобновить работу межкорейских линий связи

Межкорейские каналы связи должны быть немедленно восстановлены без каких-либо предварительных условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Сеуле на брифинге для журналистов представитель Министерства объединения Республики Корея.

"Каналы связи являются наиболее важным средством коммуникации, и две Кореи неоднократно договаривались их поддерживать", - подчеркнул чиновник.

КНДР с 9 июня прошлого года заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на несанкционированную отправку через границу активистами южнокорейской неправительственной организации воздушных шаров с антиправительственными листовками. В Пхеньяне расценили эти действия как враждебный акт, нарушающий двусторонние мирные соглашения. В качестве ответного шага были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячая линия руководства двух стран, соединявшая здание Центрального комитета Трудовой партии Кореи и резиденцию президента Республики Корея. Позднее Север взорвал строение в приграничном городе Кэсон, в котором располагался межкорейский офис связи.

C тех пор КНДР не отвечает на южнокорейские предложения о переговорах и возобновлении сотрудничества.

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