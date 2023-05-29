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Южная Корея потребовала от КНДР отказаться от плана по запуску спутника

Южная Корея потребовала от КНДР отказаться от плана по запуску спутника Правительство Республики Корея призвало КНДР отказаться от планов по запуску разведывательного спутника, пригрозив последствиями, поскольку это нарушит резолюции Совета Безопасности ООН.
Другие страны
29 мая 2023 г. 10:06
Южная Корея потребовала от КНДР отказаться от плана по запуску спутника

Правительство Республики Корея призвало КНДР отказаться от планов по запуску разведывательного спутника, пригрозив последствиями, поскольку это нарушит резолюции Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявили в Министерстве иностранных дел Республики Корея.

"Сегодня Северная Корея объявила о так называемом плане по запуску спутника в период с 31 мая по 11 июня. Так называемый запуск спутника Северной Кореи представляет собой серьезное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают запуски с использованием технологий баллистических ракет, никакой предлог не может оправдать эту незаконную деятельность", - говорится в заявлении официального представителя ведомства.

"Наше правительство решительно предостерегает не совершать объявленных провокаций, угрожающих миру в регионе, призывает немедленно отказаться от плана незаконного пуска. Если Северная Корея пойдет на запуск, она заплатит соответствующую цену и испытает боль", - заявили в Сеуле. Южная Корея "решительно отреагирует на провокации" на основе тесного сотрудничества с США и Японией и взаимодействия с международным сообществом, добавили в министерстве.

В понедельник береговая охрана Японии сообщила, что КНДР намерена запустить первый в своей истории разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня.

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Версия на английском языке South Korea urges North Korea to abandon satellite launch plan

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