Южная Корея поставит в Саудовскую Аравию противоракеты на 3,2 млрд долларов

Южнокорейская оборонная компания LIG Nex1 поставит в Саудовскую Аравию зенитно-ракетные системы M-SAM II на 3,2 млрд долларов.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.
Контракт с Министерством обороны Саудовской Аравии был подписан в ноябре. Детали соглашения были опубликованы после переговоров министров обороны в Эр-Рияде 4 февраля.
Зенитно-ракетные системы M-SAM II способны перехватывать ракеты на высоте до 40 км.
LIG Nex1 в январе 2022 года заключила сделку с ОАЭ по поставке этих систем.