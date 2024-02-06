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Южная Корея поставит в Саудовскую Аравию противоракеты на 3,2 млрд долларов

Южная Корея поставит в Саудовскую Аравию противоракеты на 3,2 млрд долларов Южнокорейская оборонная компания LIG Nex1 поставит в Саудовскую Аравию зенитно-ракетные системы M-SAM II на 3,2 млрд долларов.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 18:58
Южная Корея поставит в Саудовскую Аравию противоракеты на 3,2 млрд долларов

Южнокорейская оборонная компания LIG Nex1 поставит в Саудовскую Аравию зенитно-ракетные системы M-SAM II на 3,2 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.

Контракт с Министерством обороны Саудовской Аравии был подписан в ноябре. Детали соглашения были опубликованы после переговоров министров обороны в Эр-Рияде 4 февраля.

Зенитно-ракетные системы M-SAM II способны перехватывать ракеты на высоте до 40 км.

LIG Nex1 в январе 2022 года заключила сделку с ОАЭ по поставке этих систем.

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Версия на английском языке Saudi Arabia agrees $3.2B deal to buy South Korean missile defense system
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Səudiyyəyə 3,2 milyard dollarlıq raketdən müdafiə sistemi göndərəcək

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