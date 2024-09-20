Южная Корея поставит в Ирак ЗРК на миллиарды долларов

Южнокорейская компания LIG Nex1 заключила сделку с Министерством обороны Ирака по поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Чхонгун-2" на $2,78 млрд.
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Конкретные финансовые условия сделки не разглашаются по соображениям безопасности. Этот контракт станет третьим примером экспорта "Чхонгун-2" за границу. Ранее Южная Корея поставила эти системы в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Совместное производство "Чхонгун-2" ведут несколько южнокорейских компаний. LIG Nex1 производит ракеты, корпорация Hanwha Systems готовит РЛС, а Hanwha Aerospace поставляет пусковые установки.
В 2022 году 12 батарей ЗРК "Чхонгун-2" обошлись ОАЭ в $3,37 млрд. В феврале 2024 года Саудовская Аравия приобрела 10 комплексов за $3,2 млрд.