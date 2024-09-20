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Южная Корея поставит в Ирак ЗРК на миллиарды долларов

Южная Корея поставит в Ирак ЗРК на миллиарды долларов Южнокорейская компания LIG Nex1 заключила сделку с Министерством обороны Ирака по поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Чхонгун-2" на $2,78 млрд.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 05:50
Южная Корея поставит в Ирак ЗРК на миллиарды долларов

Южнокорейская компания LIG Nex1 заключила сделку с Министерством обороны Ирака по поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Чхонгун-2" на $2,78 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на документы компании, поданные регуляторам.

Конкретные финансовые условия сделки не разглашаются по соображениям безопасности. Этот контракт станет третьим примером экспорта "Чхонгун-2" за границу. Ранее Южная Корея поставила эти системы в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Совместное производство "Чхонгун-2" ведут несколько южнокорейских компаний. LIG Nex1 производит ракеты, корпорация Hanwha Systems готовит РЛС, а Hanwha Aerospace поставляет пусковые установки.

В 2022 году 12 батарей ЗРК "Чхонгун-2" обошлись ОАЭ в $3,37 млрд. В феврале 2024 года Саудовская Аравия приобрела 10 комплексов за $3,2 млрд.

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