Южная Корея поставит в Ирак ЗРК на миллиарды долларов

Южнокорейская компания LIG Nex1 заключила сделку с Министерством обороны Ирака по поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Чхонгун-2" на $2,78 млрд.

Южнокорейская компания LIG Nex1 заключила сделку с Министерством обороны Ирака по поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Чхонгун-2" на $2,78 млрд.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на документы компании, поданные регуляторам.

Конкретные финансовые условия сделки не разглашаются по соображениям безопасности. Этот контракт станет третьим примером экспорта "Чхонгун-2" за границу. Ранее Южная Корея поставила эти системы в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Совместное производство "Чхонгун-2" ведут несколько южнокорейских компаний. LIG Nex1 производит ракеты, корпорация Hanwha Systems готовит РЛС, а Hanwha Aerospace поставляет пусковые установки.

В 2022 году 12 батарей ЗРК "Чхонгун-2" обошлись ОАЭ в $3,37 млрд. В феврале 2024 года Саудовская Аравия приобрела 10 комплексов за $3,2 млрд.