Южная Корея поставит в Ирак вертолеты Surion почти на $94 млн

Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) подписала контракт на поставку вертолетов KUH-1 Surion на $93,7 млн.

Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) подписала контракт на поставку вертолетов KUH-1 Surion на $93,7 млн.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию.

Это будет первая поставка южнокорейских вертолетов Surion за рубеж. Выполнение контракта предполагается с конца марта 2025 до марта 2029 года.

На данный момент около 200 таких среднеразмерных вертолетов эксплуатируются в южнокорейской армии, где Surion используют как для боевых задач, так и для транспортировки грузов.

"Были опасения, что политическая нестабильность из-за недавнего объявления военного положения и импичмента президента может затормозить экспорт корейского оружия за рубеж, теперь ожидаем, что с поставками вертолетов Surion в Ирак эти опасения исчезнут", - рассказал агентству представитель южнокорейского оборонного сектора.