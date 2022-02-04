О нас
Report Georgia
Аудио новости

Южная Корея поставит в Египет военную технику на $1,65 млрд

Южная Корея поставит в Египет военную технику на $1,65 млрд Египет и Южная Корея подписали оборонный контракт на 1,65 млрд долларов США.
Другие страны
4 февраля 2022 г. 22:06
Южная Корея поставит в Египет военную технику на $1,65 млрд

Египет и Южная Корея подписали оборонный контракт на 1,65 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", соглашение предусматривает поставку в Египет южнокорейских самоходных гаубиц K9 производства Hanwha Defense, а также передачу технологий их производства.

Глава Управления программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи Кан Ын Хо заявил, что производство К9 в Египте будет локализовано, а также назвал отношения двух стран "выходящими за рамки деловых отношений".

Египет станет восьмой страной, принявшей K9 на вооружение. Сейчас эта гаубица есть в армиях Турции, Польши, Индии, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Австралии.

Самоходная гаубица К9 Thunder была разработана Samsung Techwin в 1998 году. Она стреляет снарядами калибра 155-мм на максимальную дальность до 40 км со скоростью 6-8 выстрелов в минуту, превосходя по этому показателю российскую гаубицу Мста-С.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
4 февраля 2022 г. 21:32
Состоялась встреча в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС
Состоялась встреча в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС
4 февраля 2022 г. 21:24
Миссия ЮНЕСКО будет направлена в Азербайджан и Армению
Миссия ЮНЕСКО будет направлена в Азербайджан и Армению
4 февраля 2022 г. 21:06
В Баку проходит заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮГК
В Баку проходит заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮГК
4 февраля 2022 г. 11:38
В Тертере на заминированных территориях задержаны сборщики металлолома
В Тертере на заминированных территориях задержаны сборщики металлолома
4 февраля 2022 г. 11:09
Великое национальное собрание Турции одобрило Шушинскую декларацию
Великое национальное собрание Турции одобрило Шушинскую декларацию
4 февраля 2022 г. 00:34
Министр: ЮГК превратит Болгарию в хаб для поставок газа из альтернативных источников
Министр: ЮГК превратит Болгарию в хаб для поставок газа из альтернативных источников
3 февраля 2022 г. 16:37
Обнародован перечень арестованного имущества экс-начальника Госслужбы
Обнародован перечень арестованного имущества экс-начальника Госслужбы
3 февраля 2022 г. 16:20
Керим Шукюров: Историческое название Исмаилия должно быть восстановлено
Керим Шукюров: Историческое название "Исмаилия" должно быть восстановлено
3 февраля 2022 г. 15:49
Создана рабочая группа по восстановлению албанских религиозных храмов
Создана рабочая группа по восстановлению албанских религиозных храмов
3 февраля 2022 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi