Южная Корея поставит Румынии крупную партию вооружений на сумму $939 млн

Республика Корея заключила с Румынией сделку о продаже крупной партии вооружений на сумму в размере около 1,3 трлн вон (939 млн долларов).

Республика Корея заключила с Румынией сделку о продаже крупной партии вооружений на сумму в размере около 1,3 трлн вон (939 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

В соответствии с подписанным документом южнокорейский оборонный гигант Hanwha Aerospace будет экспортировать в Румынию оружие и боеприпасы. В частности, румынская сторона получит 54 самоходные гаубицы К-9 и 36 бронированных машин для перевозки боеприпасов.

Как отмечает Yonhap, это крупнейшая сделка по закупке вооружений Румынией за последние семь лет. Сеул также рассчитывает, что Румыния продолжит сотрудничать с Республикой Корея в области закупок вооружений и в будущем проявит интерес к БМП Redback и танку К-2.

Южная Корея уже поставляла самоходные гаубицы в некоторые страны, включая Австралию, Египет, Индию, Норвегию, Польшу, Турцию, Финляндию и Эстонию.