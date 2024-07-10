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Южная Корея поставит Румынии крупную партию вооружений на сумму $939 млн

Южная Корея поставит Румынии крупную партию вооружений на сумму $939 млн Республика Корея заключила с Румынией сделку о продаже крупной партии вооружений на сумму в размере около 1,3 трлн вон (939 млн долларов).
Другие страны
10 июля 2024 г. 09:37
Южная Корея поставит Румынии крупную партию вооружений на сумму $939 млн

Республика Корея заключила с Румынией сделку о продаже крупной партии вооружений на сумму в размере около 1,3 трлн вон (939 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

В соответствии с подписанным документом южнокорейский оборонный гигант Hanwha Aerospace будет экспортировать в Румынию оружие и боеприпасы. В частности, румынская сторона получит 54 самоходные гаубицы К-9 и 36 бронированных машин для перевозки боеприпасов.

Как отмечает Yonhap, это крупнейшая сделка по закупке вооружений Румынией за последние семь лет. Сеул также рассчитывает, что Румыния продолжит сотрудничать с Республикой Корея в области закупок вооружений и в будущем проявит интерес к БМП Redback и танку К-2.

Южная Корея уже поставляла самоходные гаубицы в некоторые страны, включая Австралию, Египет, Индию, Норвегию, Польшу, Турцию, Финляндию и Эстонию.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Rumıniyaya 939 milyon dollar dəyərində silah tədarük edəcək

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