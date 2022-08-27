О нас

Южная Корея поставит Польше танки и гаубицы

Южная Корея поставит Польше танки и гаубицы Южная Корея и Польша подписали контракт на поставку как минимум 400 экземпляров танков и гаубиц.
Другие страны
27 августа 2022 г. 09:26
Южная Корея поставит Польше танки и гаубицы

Южная Корея и Польша подписали контракт на поставку как минимум 400 экземпляров танков и гаубиц.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, по словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, поставки начнутся до конца 2022 года, передает DW.

В первых партиях окажутся десять южнокорейских танков K2 Black Panther ("Черная пантера"), а также 24 самоходные гаубицы K9 Thunder. Всего Польша в рамках сделки закупит 180 танков и 212 гаубиц, которые южнокорейская сторона должна будет предоставить до 2025 года, а также амуницию к ним.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Polşaya tank və haubitsalar tədarük edəcək

Другие новости из категории

Число жертв муссонных дождей в Пакистане достигло 937
Число жертв муссонных дождей в Пакистане достигло 937
27 августа 2022 г. 08:08
Al-Arabiya: в центре Триполи происходит интенсивная стрельба
Al-Arabiya: в центре Триполи происходит интенсивная стрельба
27 августа 2022 г. 06:49
Литва передаст Украине 37 ударных дронов Warmate
Литва передаст Украине 37 ударных дронов Warmate
27 августа 2022 г. 05:14
Госдеп призвал граждан США покинуть Украину
Госдеп призвал граждан США покинуть Украину
27 августа 2022 г. 04:19
Стрельба в канадской Оттаве, есть пострадавшие
Стрельба в канадской Оттаве, есть пострадавшие
27 августа 2022 г. 00:21
Гражданин США погиб в боевых действиях в Украине
Гражданин США погиб в боевых действиях в Украине
26 августа 2022 г. 22:12
НАТО усилит присутствие в Арктике из-за России
НАТО усилит присутствие в Арктике из-за России
26 августа 2022 г. 21:00
Дания и Германия намерены увеличить мощности морской ветроэнергетики
Дания и Германия намерены увеличить мощности морской ветроэнергетики
26 августа 2022 г. 20:48
Власти Италии могут ограничить потребление света и газа в стране
Власти Италии могут ограничить потребление света и газа в стране
26 августа 2022 г. 20:26
Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России
Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России
26 августа 2022 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi