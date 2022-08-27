Южная Корея поставит Польше танки и гаубицы

Южная Корея и Польша подписали контракт на поставку как минимум 400 экземпляров танков и гаубиц.

Южная Корея и Польша подписали контракт на поставку как минимум 400 экземпляров танков и гаубиц.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, по словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, поставки начнутся до конца 2022 года, передает DW.

В первых партиях окажутся десять южнокорейских танков K2 Black Panther ("Черная пантера"), а также 24 самоходные гаубицы K9 Thunder. Всего Польша в рамках сделки закупит 180 танков и 212 гаубиц, которые южнокорейская сторона должна будет предоставить до 2025 года, а также амуницию к ним.