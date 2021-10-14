О нас
Report Georgia
Аудио новости

Южная Корея попросила Пхеньян ответить на призыв к возобновлению диалога

Южная Корея попросила Пхеньян ответить на призыв к возобновлению диалога Южная Корея просит КНДР ответить на призыв Сеула к возобновлению диалога.
Другие страны
14 октября 2021 г. 03:19
Южная Корея попросила Пхеньян ответить на призыв к возобновлению диалога

Южная Корея просит КНДР ответить на призыв Сеула к возобновлению диалога.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на заседании Первого комитета ГА ООН южнокорейский дипломат Сунгхун Ким.

"Мы просим Северную Корею ответить на наш призыв к возобновлению диалога", - сказал Сунгхун Ким.

Южная и Северная Корея 27 июля объявили о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских линий связи, которые были разорваны в июне 2020 года. Но на фоне проведения в августе Южной Кореей и США совместных военных учений КНДР снова перестала отвечать на звонки.

В конце сентября южнокорейское министерство объединения заявило, что Южная Корея надеется на скорейшее восстановление линий связи с КНДР и работы межкорейского офиса связи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya KXDR-dən dialoqun yenilənməsi çağırışına cavab verməyi xahiş edib

Самое важное

МО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар
ФотоМО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар
13 октября 2021 г. 16:53
Министерства здравоохранения и образования обратились к родителям
Министерства здравоохранения и образования обратились к родителям
13 октября 2021 г. 16:34
Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали
Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали
13 октября 2021 г. 15:47
Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе
Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе
13 октября 2021 г. 14:05
Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения
Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения
13 октября 2021 г. 13:38
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
13 октября 2021 г. 12:39
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
13 октября 2021 г. 10:40
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
12 октября 2021 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi