Южная Корея попросила Пхеньян ответить на призыв к возобновлению диалога

Южная Корея просит КНДР ответить на призыв Сеула к возобновлению диалога.

Южная Корея просит КНДР ответить на призыв Сеула к возобновлению диалога.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на заседании Первого комитета ГА ООН южнокорейский дипломат Сунгхун Ким.

"Мы просим Северную Корею ответить на наш призыв к возобновлению диалога", - сказал Сунгхун Ким.

Южная и Северная Корея 27 июля объявили о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских линий связи, которые были разорваны в июне 2020 года. Но на фоне проведения в августе Южной Кореей и США совместных военных учений КНДР снова перестала отвечать на звонки.

В конце сентября южнокорейское министерство объединения заявило, что Южная Корея надеется на скорейшее восстановление линий связи с КНДР и работы межкорейского офиса связи.