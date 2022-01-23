Южная Корея погасила задолженность Ирана перед ООН

Правительство Республики Корея погасило иранскую задолженность по взносам перед ООН.
Как передает Report, сообщение об этом размещено на сайте южнокорейского министерства планирования и финансов.
"Правительство Южной Кореи завершило выплату взноса Ирана в ООН в размере 18 млн долларов США иранских средств при активном сотрудничестве с соответствующими организациями, такими как Министерство финансов США и секретариат ООН", - говорится в тексте.
Отмечается, что выплата была осуществлена за счет иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в связи с американскими санкциями.
Так, 13 января правительство Ирана обратилось к руководству Южной Кореи с просьбой оплатить взнос исламской республики в ООН из замороженных активов, чтобы избежать потери права голоса в Генеральной Ассамблее из-за задолженности. 21 января оплата была проведена.
На прошлой неделе иранская делегация была временно лишена права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженностей по взносам. Для решения проблемы Ирану было необходимо выплатить 18,4 млн долларов США.