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Южная Корея погасила задолженность Ирана перед ООН

Южная Корея погасила задолженность Ирана перед ООН Правительство Республики Корея погасило иранскую задолженность по взносам перед ООН.
Другие страны
23 января 2022 г. 10:02
Южная Корея погасила задолженность Ирана перед ООН

Правительство Республики Корея погасило иранскую задолженность по взносам перед ООН.

Как передает Report, сообщение об этом размещено на сайте южнокорейского министерства планирования и финансов.

"Правительство Южной Кореи завершило выплату взноса Ирана в ООН в размере 18 млн долларов США иранских средств при активном сотрудничестве с соответствующими организациями, такими как Министерство финансов США и секретариат ООН", - говорится в тексте.

Отмечается, что выплата была осуществлена за счет иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в связи с американскими санкциями.

Так, 13 января правительство Ирана обратилось к руководству Южной Кореи с просьбой оплатить взнос исламской республики в ООН из замороженных активов, чтобы избежать потери права голоса в Генеральной Ассамблее из-за задолженности. 21 января оплата была проведена.

На прошлой неделе иранская делегация была временно лишена права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженностей по взносам. Для решения проблемы Ирану было необходимо выплатить 18,4 млн долларов США.

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Версия на английском языке South Korea pays Iran’s UN dues
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya İranın BMT-yə olan borcunu ödəyib

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