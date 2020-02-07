Южная Корея подтвердила 24-й случай заражения коронавирусом

Южная Корея подтвердила 24-й случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Новый 24-й зараженный был обнаружен среди эвакуированных из Уханя граждан, уточняется в сообщении. 28-летний южнокореец не был среди тех, кого по прилету отправили на проверку в связи с наличием повышенной температуры. Заболевание проявилось у него уже во время нахождения в месте временного проживания в Асане, куда власти поселили часть эвакуированных для карантина. После появления боли в горле ему сделали анализ и подтвердили наличие вируса. Теперь он изолирован в Центральном государственном медицинском центре.До этого в Асане схожим образом был обнаружен 13-й зараженный. Он так же находился среди эвакуированных 368 граждан, прилетевших первым чартерным рейсом из Уханя. Заболевание проявилось у него уже во время нахождения в карантине.