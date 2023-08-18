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Южная Корея планирует запустить серийное производство БПЛА до 2028 года

Южная Корея планирует запустить серийное производство БПЛА до 2028 года Власти Южной Кореи одобрили план массового производства средневысотных БПЛА до 2028 года для улучшения возможностей разведки ВВС.
Другие страны
18 августа 2023 г. 10:57
Южная Корея планирует запустить серийное производство БПЛА до 2028 года

Власти Южной Кореи одобрили план массового производства средневысотных БПЛА до 2028 года для улучшения возможностей разведки ВВС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление программы оборонных закупок (DAPA) Республики Корея.

"Ожидается, что реализация этого проекта позволит непрерывно собирать информацию и выполнять разведывательные миссии в Северной Корее, а также заложит основу для развития проектов беспилотной авиации в стране", - говорится в отчете комитета по продвижению оборонных проектов DAPA. Стоимость проекта составит более 730 млн долларов. Объемы производства не раскрываются.

Комитет также утвердил план модернизации 1 800-тонных подводных лодок ВМС типа 214 в рамках программы модернизации морского вооружения путем замены их устаревших боевых и гидроакустических систем на новейшее отечественное оборудование. Ожидается, что проект стоимостью 800 млрд вон и рассчитанный на период с 2025 по 2036 год, повысит функциональность подводных лодок, а также укрепит их возможности наблюдения и сдерживания потенциальных угроз, сообщает DAPA.

Средневысотные БПЛА поднимаются на высоту от 3 тыс. м до 9 тыс. м.

Ранее DAPA заявило, что южнокорейские военные развернут систему перехвата беспилотников на экспериментальной основе в первой половине 2024 года в рамках программы оборонных закупок по внедрению систем вооружения на основе идей частных компаний.

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