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Южная Корея планирует запустить 60 разведывательных спутников до 2030 года

Южная Корея планирует запустить 60 разведывательных спутников до 2030 года Южнокорейские военные намереваются приобрести около 60 малых спутников и микроспутников и запустить их до 2030 года для ведения самостоятельной разведки в отношении КНДР.
Другие страны
27 марта 2024 г. 09:44
Южная Корея планирует запустить 60 разведывательных спутников до 2030 года

Южнокорейские военные намереваются приобрести около 60 малых спутников и микроспутников и запустить их до 2030 года для ведения самостоятельной разведки в отношении КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным его источников, в Сеуле планируют приобрести от 10 до 20 малых спутников и около 40 микроспутников. Малые спутники могут запустить в период с 2026 по 2028 год, а микроспутники - с 2028 по 2030 год.

Власти Южной Кореи стремятся к реализации этой инициативы, поскольку пришли к заключению, что пяти спутников среднего размера будет недостаточно для слежения за КНДР - столько аппаратов планируется запустить до 2025 года. После увеличения на 60 единиц группировка спутников обеспечит разведку с интервалом 30 минут.

Как поясняет Yonhap, к микроспутникам относят аппараты массой менее 100 кг, а масса малых спутников составляет менее 500 кг. Оба типа спутников планируется запускать с помощью южнокорейских ракет.

Первый разведывательный спутник Республики Корея был запущен в декабре 2023 года с американской базы Ванденберг в штате Калифорния на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX. Второй спутник, как ожидается, может быть отправлен на орбиту в начале апреля.

21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник Malligyong-1.

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Версия на английском языке S. Korea seeks to acquire around 60 small, micro spy satellites by 2030

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