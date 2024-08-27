Южная Корея планирует увеличить оборонный бюджет на 3,6% в 2025 году

Министерство обороны Республики Корея предлагает увеличить военный бюджет в 2025 году на 3,6%, до 61,5 трлн вон (примерно $46,3 млрд).

Министерство обороны Республики Корея предлагает увеличить военный бюджет в 2025 году на 3,6%, до 61,5 трлн вон (примерно $46,3 млрд).

Как передает Report , об этом южнокорейское ведомство сообщило на своем сайте.

Правительство Республики Корея планирует подать проект бюджета на 2025 год в Национальное собрание 2 сентября. В этом году государственные расходы на оборону составили 59,4 трлн вон ($44,6 млрд). Если парламент одобрит предложение, то оборонный бюджет Республики Корея впервые превысит 60 трлн вон ($45,11 млрд), отмечает министерство.

"Несмотря на строгий подход к финансовым расходам, правительство отдало приоритет военным тратам, учитывая серьезную обстановку в сфере безопасности в мире и в стране", - заявили в Сеуле. Оборонный бюджет на 2025 год в проекте вырос на 3,6%, весь финансовый план увеличился на 3,2%.

Примерно 18 трлн вон ($13,5 млрд) министерство намерено направить на закупку вооружений, что на 2,4% больше, чем в этом году. Около 43,5 трлн вон ($32,7 млрд), согласно проекту, будут выделены на покрытие расходов на содержание вооруженных сил, что на 4,2% больше, чем в 2024 году.