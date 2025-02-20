Южная Корея планирует создать очередной суперкомпьютер и развивать отрасль ИИ

Правительство Южной Кореи планирует развивать в стране технологии искусственного интеллекта (ИИ), а также создать новый суперкомпьютер.

Правительство Южной Кореи планирует развивать в стране технологии искусственного интеллекта (ИИ), а также создать новый суперкомпьютер.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство науки страны.

Отмечается, что правительство страны выделит до $1.7 млрд, а также закупит 10 тыс. высокопроизводительных графических процессоров для запуска нового национального вычислительного центра искусственного интеллекта, и 8 тысяч процессоров для создания в стране шестого суперкомпьютера.

"За лидерство в области ИИ борются не только компании, но и страны. Правительство будет осуществлять полномасштабные и быстрые инвестиции для укрепления вычислительной инфраструктуры ИИ", - заявил в релизе министр науки Ю Сан Им.