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Южная Корея планирует отправить Украине помощь еще на $1,1 млн

Южная Корея планирует отправить Украине помощь еще на $1,1 млн Южная Корея планирует направить в Украину в качестве очередной партии помощи противогазовые маски и фильтры на 1,1 млн долларов США.
Другие страны
26 мая 2022 г. 08:59
Южная Корея планирует отправить Украине помощь еще на $1,1 млн

Южная Корея планирует направить в Украину в качестве очередной партии помощи противогазовые маски и фильтры на 1,1 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Yonhap, ссылкаясь на министерство обороны.

По словам представителя военного ведомства, в следующей - третьей - партии помощи будут поставлены предметы, необходимые для радиационной, химической и биологической защиты. По информации агентства, противогазы прибудут в следующем месяце.

Напомним, что ранее Сеул предоставлял Киеву нелетальные предметы военного назначения, такие как каски, бронежилеты, медикаменты. Украина неоднократно обращалась к Южной Корее с просьбой поставить летальное оружие, но там указывали, что это затруднительно.

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Версия на английском языке South Korea plans to send another batch of aid to Ukraine

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