Южная Корея планирует отправить Украине помощь еще на $1,1 млн

Южная Корея планирует направить в Украину в качестве очередной партии помощи противогазовые маски и фильтры на 1,1 млн долларов США.
По словам представителя военного ведомства, в следующей - третьей - партии помощи будут поставлены предметы, необходимые для радиационной, химической и биологической защиты. По информации агентства, противогазы прибудут в следующем месяце.
Напомним, что ранее Сеул предоставлял Киеву нелетальные предметы военного назначения, такие как каски, бронежилеты, медикаменты. Украина неоднократно обращалась к Южной Корее с просьбой поставить летальное оружие, но там указывали, что это затруднительно.