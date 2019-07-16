Южная Корея ответила на санкции Японии выдворением двух дипломатов

Сеул выдворил двух дипломатов Японии, которые были обвинены в шпионаже, cообщает Report со ссылкой на корейские СМИ.

Один из них официально объявлен персоной нон грата.

Накануне президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в жестких выражениях раскритиковал поведение японского правительства, назвав его действия "абсолютно неразумными" и подчеркнул, что конфликт принесет больше вреда именно японской экономике. Теперь стоит ожидать реакции Токио, который, судя по настрою, не намерен оставлять без ответа действия Сеула.

Напомним, что с 4 июля правительство Японии ввело ограничения на поставки в Корею фторированного полиимида, фтористого водорода и резистов, которые используются при производстве дисплеев, а также для изготовления полупроводников. Кроме того, Япония заявила, что намерена начать работу по исключению Южной Кореи из списка стран, которые пользуются наименьшими ограничениями при поставках им продукции и передовых технологий, имеющих отношение к национальной безопасности. В качестве причины для подобных действий правительство Японии назвало "разрушение двустороннего доверия". Южная Корея заявила о нарушении Японией правил свободной торговли.

В Сеуле уверены, что Токио мстит за решение Верховного суда Кореи обязать японские компании выплатить компенсации потомкам корейских рабочих, которых принудительно мобилизовали для работы на заводах японских концернов в годы оккупации Корейского полуострова Японией в 1910-1945 гг.