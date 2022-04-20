Южная Корея отправила Украине 20 тонн гуманитарной помощи

Правительство Республики Корея направило Украине во вторник около 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе медицинские приборы, аптечки.

Правительство Республики Корея направило Украине во вторник около 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе медицинские приборы, аптечки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация в среду опубликована на сайте южнокорейского МИД.

Киеву отправлены дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, комплекты по оказанию первой помощи. Этот груз - часть анонсированных ранее планов по предоставлению помощи еще на 30 млн долларов США.

В марте Южная Корея передала Украине грузы на 10 млн долларов. Сеул готов рассмотреть возможность дальнейшего расширения содействия в случае необходимости, указывается в сообщении.