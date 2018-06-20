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    Южная Корея отложит военные учения, чтобы не помешать переговорам с КНДР

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/  Власти Южной Кореи отложат проведение трехдневных военных учений, запланированных на конец июня, чтобы не мешать переговорам с КНДР. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

    "Мы приняли решение перенести их [учения], - сказал источник в министерстве обороны страны. - Мы рассмотрим варианты того, как провести их в самое подходящее время и самым оптимальным образом".

    Как отмечает агентство, учения Taegeuk ежегодно проводятся под командованием Комитета начальников штабов ВС Республики Корея с 1995 года. Их начало ранее никогда не переносилось.

    12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По завершении переговоров стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. 18 июня Пентагон сообщил, что США и Южная Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове.

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