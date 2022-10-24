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Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном КНДР морской границы

Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном КНДР морской границы Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как судно КНДР пересекло морскую линию разграничения между двумя странами в Желтом море.
Другие страны
24 октября 2022 г. 04:12
Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном КНДР морской границы

Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как судно КНДР пересекло морскую линию разграничения между двумя странами в Желтом море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных.

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, судно КНДР пересекло линию разграничения в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннёндо рано утром, но взяло курс на север после того, как южнокорейские ВМС произвели серию предупредительных выстрелов.

В ответ на действия южнокорейских военных КНДР выпустила 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Генеральный штаб Корейской народной армии.

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