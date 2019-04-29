Южная Корея открывает для туристов Объединенную зону безопасности на границе с КНДР

Власти Республики Корея с 1 мая откроют туристам доступ в Объединенную зону безопасности в пункте Пханмунджом на границе с КНДР.

Об этом сообщило в понедельник южнокорейское министерство национальной обороны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Это туристическое направление было закрыто для посещения посторонних лиц с октября 2018 года, когда Север и Юг проводили там работы по разминированию и сносу двух десятков постов охраны в соответствии с подписанными в сентябре договоренностями о снижении военной напряженности.

Тогда два корейских государства изначально договорились перезапустить программы туров в Пханмунджом и разрешить посетителям свободно передвигаться как по южной, так и по северной сторонам границы. Однако Сеул, Пхеньян и Вашингтон пока не смогли согласовать все детали, и поэтому туристам будет разрешено находиться лишь на стороне, совместно контролируемой южнокорейскими и американскими военными.

"По случаю годовщины первого межкорейского саммита правительство откроет для посещения граждан южную часть Объединенной зоны безопасности, начиная с 1 мая", - отмечает министерство. С этого момента туристам будет доступно больше исторических мест, находящихся в Пханмунджоме. Если раньше они могли посетить лишь голубые павильоны для военных переговоров, теперь гости смогут увидеть дерево, высаженное совместно лидерами КНДР и Южной Кореи 27 мая прошлого года, а также пройтись по пешеходному мосту, на котором Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын вели получасовую беседу тет-а-тет.

Граждане Республики Корея могут оформить заявку на тур в Объединенную зону безопасности на сайте Национальной разведывательной службы, а иностранцы - через аккредитованные туристические агентства.

Объединенная зона безопасности в Пханмунджоме на границе двух корейских государств находится под юрисдикцией Командования ООН, которое, по сути, представлено американскими военными. Она создана после окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Это единственное место на границе, где северокорейские и южнокорейские военные несут службу на расстоянии нескольких метров друг от друга. Ранее в этой зоне неоднократно происходили вооруженные инциденты, последний - в ноябре 2017 года.