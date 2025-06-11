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Южная Корея отключит направленные на КНДР громкоговорители

Южная Корея отключит направленные на КНДР громкоговорители Военные Южной Кореи приостановили трансляцию пропагандистских передач через громкоговорители на границе с Северной Кореей.
Другие страны
11 июня 2025 г. 18:30
Южная Корея отключит направленные на КНДР громкоговорители

Военные Южной Кореи приостановили трансляцию пропагандистских передач через громкоговорители на границе с Северной Кореей.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

"Цель этого шага - восстановить доверие в межкорейских отношениях и достичь мира на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.

Пхеньян считает пропагандистские трансляции по громкоговорителям актом войны и в прошлом угрожал взорвать их. Передачи были приостановлены на шесть лет, однако возобновлены в июне прошлого года в ответ на кампанию Пхеньяна по отправке наполненных мусором воздушных шаров через границу на Юг.

В мае КНДР заменила вывеску на "Павильоне объединения" в приграничном пункте Пханмунджом в центре Демилитаризованной зоны. Табличку со здания, которое использовалось для переговоров Сеула и Пхеньяна, сняли еще в январе 2024 года, а в августе на ее место была установлена новая с надписью "Пханмунгван", что переводится как "Пханмун Холл" по названию пункта, где он расположен.

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