Южная Корея откажется от пластиковых пакетов

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Южной Корее запретят пластиковые пакеты в супермаркетах и торговых точках.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ренхап.

Ограничение вступит в силу 1 января 2019 года и коснется около 11 тысяч супермаркетов и двух тысяч аутлетов. Пластиковая упаковка будет разрешена только для мяса и рыбы.

За нарушение закона магазинам грозит штраф в три миллиона вон (около 2,6 тыс. долларов). На данный момент в южнокорейских магазинах уже действует запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Их можно получить только за деньги.

Напомним, ранее запрет на производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон вступил в силу в Грузии. С апреля 2019 года в стране будут запрещены пакеты любой толщины.