Южная Корея отказалась от участия в маневрах ВВС со стратегической авиацией США

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Республика Корея отказалась от участия в военных маневрах с привлечением стратегической авиации США, опасаясь резкой реакции со стороны КНДР. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу телеканал KBS.

По его данным, на текущей неделе были запланированы маневры Blue Lightning с применением стратегических бомбардировщиков В-52. Однако южнокорейская сторона заявила США о нежелании принимать в них участие из-за опасений, что этот шаг может негативно сказаться на межкорейских отношениях в преддверии саммита лидеров США и КНДР.

KBS сообщает, что 16 мая состоялась встреча министра национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му и генерала Винсента Брукса, командующего американским военным контингентом на Корейском полуострове. Была достигнута договоренность, что В-52 не будут входить в южнокорейскую опознавательную зону противовоздушной обороны, совершая полеты лишь в японском воздушном пространстве.