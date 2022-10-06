Южная Корея осудила ракетные пуски КНДР

Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Республики Корея осудил КНДР за состоявшиеся в четверг ракетные пуски и предупредил о "еще более сильном ответе на провокации".

Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Республики Корея осудил КНДР за состоявшиеся в четверг ракетные пуски и предупредил о "еще более сильном ответе на провокации".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

Заседание совета прошло под председательством начальника управления по безопасности президентской администрации Ким Сон Хана. Его участники отметили, что "последняя провокация" состоялась в то время, когда в Совете Безопасности ООН шло обсуждение ракетных пусков КНДР. В СНБ назвали это "вызовом международному сообществу, который нельзя игнорировать".

Напомним, что в четверг утром по местному времени народная республика запустила две баллистические ракеты малой дальности из района Пхеньяна в сторону Японского моря. Это был шестой подобный пуск за две недели.

Власти Южной Кореи "предупредили, что на провокации Северной Кореи будет дан еще более сильный ответ, что подчеркивается возвращением ударной группы авианосца ВМС США Ronald Reagan в Японское море", которое произошло после запуска Пхеньяном баллистической ракеты средней дальности 4 октября.