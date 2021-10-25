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Южная Корея опровергла заявления некоторых СМИ о перевороте в КНДР

Южная Корея опровергла заявления некоторых СМИ о перевороте в КНДР Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) опровергла сообщения некоторых СМИ о государственном перевороте в КНДР.
Другие страны
25 октября 2021 г. 08:58
Южная Корея опровергла заявления некоторых СМИ о перевороте в КНДР

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) опровергла сообщения некоторых СМИ о государственном перевороте в КНДР.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Ренхап", в СМИ утверждалось, что сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон свергла Ким Чен Ына после государственного переворота.

Еще один правительственный чиновник также заявил агентству, что данные сообщения не соответствуют действительности.

Агентство напоминает, что ряд изданий, ссылаясь на публикацию американского таблоида Globe, сообщили, что Ким Е Чжон устроила государственный переворот в период с 6 мая по 5 июня и отстранила Ким Чен Ына от должности. Как утверждалось в публикации, на недавних мероприятиях КНДР вместо северокорейского лидера присутствовал его двойник.

Свои утверждения СМИ подкрепляли тем, что внешность Ким Чен Ына изменилась. В частности, отмечали они, в настоящий момент лидер КНДР значительно постройнел.

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Версия на английском языке South Korea dismisses media reports of coup in DPRK as untrue
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya KXDR-də çevriliş barədə xəbərlərə aydınlıq gətirib

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