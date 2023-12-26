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Южная Корея ограничит поставки в Россию еще 682 видов товаров

Южная Корея ограничит поставки в Россию еще 682 видов товаров Правительство Южной Кореи добавит 682 вида товаров в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Беларусь.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 10:03
Южная Корея ограничит поставки в Россию еще 682 видов товаров

Правительство Южной Кореи добавит 682 вида товаров в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,соответствующая информация опубликована на сайте министерства торговли, промышленности и энергетики.

Изменения вступят в силу в начале 2024 года после административных процедур. С того момента список экспортного контроля увеличится до 1 159 видов товаров. Новые правила будут действовать в отношении тяжелого строительного оборудования, батарей с возможностью зарядки, компонентов для авиационной техники, а также легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 тыс. куб. см.

Ранее под ограничения подпадали автомобили стоимостью более 50 тыс долларов.

В качестве причин расширения ограничений указывается "высокая вероятность" использования этих предметов в военных целях.

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