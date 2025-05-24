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Южная Корея обеспокоена действиями Китая в Желтом море

Южная Корея обеспокоена действиями Китая в Желтом море Правительство Республики Корея обеспокоено решением Китая запретить проход судов в районе пересечения исключительных экономических зон двух государств в Желтом море.
Другие страны
24 мая 2025 г. 22:53
Южная Корея обеспокоена действиями Китая в Желтом море

Правительство Республики Корея обеспокоено решением Китая запретить проход судов в районе пересечения исключительных экономических зон двух государств в Желтом море.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на МИД Южной Кореи.

"Обозначение района, в котором запрещен проход судов, внутри "зоны переходных мер" вызывает беспокойство ввиду того, что он накладывает излишние ограничения на свободу судоходства", - заявили в Сеуле.

Южнокорейская сторона донесла свою позицию до Пекина по дипломатическим каналам. Агентство утверждает, что власти Республики Корея намерены проверить, не нарушают ли подобные действия нормы международного морского права.

Отметим, что 21 мая журнал Newsweek проинформировал, что региональное отделение китайского управления, занимающегося безопасностью судоходства, без указания причины наложило запрет на проход судов 27 мая с 08:00 до 20:00 по местному времени в специальной "зоне переходных мер", где пересекаются исключительные экономические зоны двух стран.

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