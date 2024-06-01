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Южная Корея не станет разрабатывать собственное ядерное оружие

Южная Корея не станет разрабатывать собственное ядерное оружие Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик назвал нереалистичной идею разработки собственного ядерного оружия.
Другие страны
1 июня 2024 г. 11:15
Южная Корея не станет разрабатывать собственное ядерное оружие

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик назвал нереалистичной идею разработки собственного ядерного оружия.

Как передает Report, об этом он заявил на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

По словам министра, разработки ядерного оружия будет означать разрыв военного союза с США.

"Это будет означать, что мы не верим в режим нераспространения. Так что [если говорить] реалистично, мы не пойдем по этому пути", - сказал Син Вон Сик.

Он также отметил, что единственный верный способ разрешения ядерной ситуации с Северной Кореей - укрепление альянса с США.

По его словам, в случае разработки ядерного оружия "никакого альянса между Республикой Корея и США больше не будет", а "Республика Корея будет полностью изолирована".

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