Южная Корея не разрешила Google использовать свои карты

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Власти Южной Кореи отклонили просьбу американской корпорации Google об использовании картографических данных страны для глобального сервиса корпорации, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта заявило, что озабоченность по поводу национальной безопасности была важнее возможной выгоды от предоставления картографических данных Google. Из-за данного решения приложение Google Maps не сможет показывать пользователям пешие и дорожные маршруты по стране.