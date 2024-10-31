Южная Корея не рассматривает отправку солдат в Украину

Министр национальной обороны Республики Корея Ким Ён Хён провел различие между отправкой военных аналитиков и наблюдателей в Украину и отправкой солдат и офицеров для ведения боев.

Министр национальной обороны Республики Корея Ким Ён Хён провел различие между отправкой военных аналитиков и наблюдателей в Украину и отправкой солдат и офицеров для ведения боев.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Кёнхян синмун".

"Министр принимает решение об отправке личного состава в ограниченных масштабах, который будет заниматься сбором разведывательной информации в качестве подготовки к будущему, но не участием в боях. Поясняю, что совершенно не обсуждается отправка боевого состава армии в Украину", - сказал Ким Ён Хён.

По его словам, развертывание частей Корейской народной армии на линии соприкосновения в Украине не является для Сеула красной линией, после пересечения которой Республика Корея начнет поставки оружия Украине.

"Мы используем термин "поэтапная", когда говорим, что будем оказывать помощь в солидарности с международным сообществом, учитывая ситуацию на поле боя в Украине", - рассказал Ким Ён Хён.