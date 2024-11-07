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Южная Корея не исключает поставку вооружения Украине

Южная Корея не исключает поставку вооружения Украине Степень вовлеченности Пхеньяна в конфликт в Украине может повлиять на решение Сеула о поставках вооружения Киеву.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 14:56
Южная Корея не исключает поставку вооружения Украине

Степень вовлеченности Пхеньяна в конфликт в Украине может повлиять на решение Сеула о поставках вооружения Киеву.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Согласно политике Южной Кореи, она не предоставляет вооружение тем странам, которые находятся в конфликте. В то же время это может измениться из-за развертывания войск Северной Кореи в России для поддержки войны против Украины.

"Теперь, в зависимости от уровня привлечения Северной Кореи, мы будем постепенно, поэтапно корректировать нашу стратегию поддержки. Это означает, что мы не исключаем возможности предоставления оружия", - заявил он.

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