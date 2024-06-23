Южная Корея не будет ограничивать поставки оружия Украине в случае углубления сотрудничества РФ и КНДР

Южная Корея может снять ограничения на поставки оружия Украине, если Россия передаст КНДР свои современные военные технологии.

Южная Корея может снять ограничения на поставки оружия Украине, если Россия передаст КНДР свои современные военные технологии.

Как передает Report, об этом заявил глава управления нацбезопасности администрации президента республики Чан Хо Чжин в эфире телеканала KBS.

Он подчеркнул, что красные линии для Сеула зависят только от действий Москвы, речь идет о передаче высокоточного оружия Северной Корее.

В то же время чиновник не сообщил, какое вооружение и на каких условиях Сеул может отправить Киеву.