Южная Корея направит группу спасателей в Венгрию после аварии на Дунае

Южная Корея намерена направить группу спасателей и дипломатов в Венгрию в связи с кораблекрушением на реке Дунай, сообщает Report со ссылкой на информационное агентство "Рёнхап".
В группу реагирования войдут шесть дипломатов и 12 спасателей. Сроки согласовываются.
На прогулочном судне находились 33 гражданина Южной Кореи и двое венгерских членов экипажа, когда в условиях сильного ливня оно затонуло из-за столкновения с другим, более крупным судном. Семь человек погибли, 19 пропали без вести, еще семеро были спасены.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости