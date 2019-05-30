Южная Корея направит группу спасателей в Венгрию после аварии на Дунае

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Южная Корея намерена направить группу спасателей и дипломатов в Венгрию в связи с кораблекрушением на реке Дунай, сообщает Report со ссылкой на информационное агентство "Рёнхап".

В группу реагирования войдут шесть дипломатов и 12 спасателей. Сроки согласовываются.

На прогулочном судне находились 33 гражданина Южной Кореи и двое венгерских членов экипажа, когда в условиях сильного ливня оно затонуло из-за столкновения с другим, более крупным судном. Семь человек погибли, 19 пропали без вести, еще семеро были спасены.