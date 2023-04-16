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Южная Корея начала выплачивать одиноким гражданам по 500 долларов ежемесячно

Южная Корея начала выплачивать одиноким гражданам по 500 долларов ежемесячно Министерство гендерного равенства и семьи Южной Кореи будет предоставлять до 650 000 корейских вон (около 500 долларов) в месяц гражданам, которые изолировались от общества.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 15:59
Южная Корея начала выплачивать одиноким гражданам по 500 долларов ежемесячно

Министерство гендерного равенства и семьи Южной Кореи будет предоставлять до 650 000 корейских вон (около 500 долларов) в месяц гражданам, которые изолировались от общества.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Южная Корея будет выплачивать ежемесячное пособие гражданам, живущим изолированно от общества, чтобы поддержать их психологическую и эмоциональную стабильность.

"Около 3,1% корейцев от 19 до 39 лет, а это 338 000 человек, являются одинокими молодыми людьми, которые изолировали себя от внешнего мира, живут в "ограниченном пространстве" и испытывают трудности в жизни", - говорится в отчете министерства.

Ежемесячную помощь получат одинокие молодые люди в возрасте от 9 до 24 лет, проживающие в семье с доходом ниже среднего национального (приблизительно 4 165 долларов США).

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya tək yaşayan vətəndaşlara ayda 500 dollar verəcək

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