О нас

Южная Корея может закупить израильскую систему обнаружения дронов

Южная Корея может закупить израильскую систему обнаружения дронов Вооруженные силы Южной Кореи рассматривают возможность покупки израильской системы обнаружения беспилотников.
Другие страны
8 января 2023 г. 12:35
Южная Корея может закупить израильскую систему обнаружения дронов

Вооруженные силы Южной Кореи рассматривают возможность покупки израильской системы обнаружения беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в Минобороны страны.

По данным агентства, речь идет о системе Sky Spotter, разработанной компанией Rafael Advanced Defense Systems. Она предназначена для предназначена для раннего обнаружения и отслеживания воздушных объектов, включая беспилотники, воздушные шары и воздушные змеи.

Отмечается, что такой шаг может быть принят на фоне жесткой критики оборонных ведомств Южной Кореи после того, как в конце декабря 2022 года на территорию страны проникли пять беспилотников КНДР. Более того, позже выяснилось, что один из БПЛА проник в зону у офиса президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

По словам собеседника агентства, решение о том, обратятся ли военные в правительство с предложением о приобретении, будет принято в ближайшие недели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCənubi Koreya İsrailin PUA aşkarlanması sistemini almağı düşünür

Самое читаемое

В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
4 января 2023 г. 07:11
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе Аль-Наср
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе "Аль-Наср"
3 января 2023 г. 11:55
Посольство США в РФ: Солидарны с теми, кто стремится к более мирному будущему
Посольство США в РФ: Солидарны с теми, кто стремится к более мирному будущему
5 января 2023 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi