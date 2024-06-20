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Южная Корея может ввести дополнительные санкции в отношении России

Южная Корея может ввести дополнительные санкции в отношении России Республика Корея введет новые санкции в отношении организаций, судов и физических лиц, которые якобы причастны к "торговле оружием и нефтью" между Россией и КНДР.
Другие страны
20 июня 2024 г. 15:56
Южная Корея может ввести дополнительные санкции в отношении России

Республика Корея введет новые санкции в отношении организаций, судов и физических лиц, которые якобы причастны к "торговле оружием и нефтью" между Россией и КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на начальника управления национальной безопасности президентской администрации Чан Хо Чжина.

По его словам, ограничительные меры касаются четырех судов, пяти организаций и восьми физических лиц. В список экспортного контроля Южной Кореи будет добавлено 243 новых пункта, что увеличит его до 1 402 пунктов.

Накануне РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи.

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Версия на английском языке S. Korea may impose additional sanctions against Russia

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