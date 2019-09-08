Южная Корея может создать экономический союз с КНДР наподобие ЕС уже через 10 лет

Власти КНДР и Республики Корея могут создать экономическое объединение наподобие Евросоюза уже в ближайшие 10-15 лет.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в беседе с журналистом в воскресенье специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин.

"Для национального объединения потребуется много времени - Север по сути своей значительно отличается от Южной Кореи, к тому же существует неоднозначная ситуация во взаимоотношениях КНДР с Китаем и США. Объединение будет непростым, для того, чтобы оно могло произойти в ближайшем будущем, нам следует прийти к согласию, - рассказал Мун Чжон Ин, прибывший на Международный цивилизационный форум "Тайхэ". - Одновременно стоит принять во внимание международные экономические санкции против Пхеньяна. КНДР, как и Китай, со временем изменится, и можно будет создать экономическое объединение наподобие Евросоюза. Его появление возможно уже в ближайшие 10-15 лет".