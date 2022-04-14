Южная Корея может отменить большинство антиковидных ограничений

Республика Корея может на следующей неделе отменить большинство ограничений, действующих в стране на протяжении последних двух лет с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Республика Корея может на следующей неделе отменить большинство ограничений, действующих в стране на протяжении последних двух лет с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал KBC.

Официально о таком решении будет объявлено 15 апреля центральным штабом по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам.

Опрошенные телеканалом эксперты считают, что новые шаги властей с высокой долей вероятности будут близки к полной отмене карантинного режима. Представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ён Нэ заявил, что рассматривается возможность отмены ограничения продолжительности работы заведений, количества участников личных встреч и упразднения масочного режима вне закрытых помещений.

В апреле темпы распространения инфекции демонстрируют отчетливый спад, отметил эксперт. Ссылаясь на данные о числе переболевших и вакцинированных, он отметил, что в Южной Корее уже сформировался коллективный иммунитет к COVID-19.