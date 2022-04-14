О нас
Аудио новости

Южная Корея может отменить большинство антиковидных ограничений

Южная Корея может отменить большинство антиковидных ограничений Республика Корея может на следующей неделе отменить большинство ограничений, действующих в стране на протяжении последних двух лет с начала пандемии коронавирусной инфекции.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 09:20
Южная Корея может отменить большинство антиковидных ограничений

Республика Корея может на следующей неделе отменить большинство ограничений, действующих в стране на протяжении последних двух лет с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал KBC.

Официально о таком решении будет объявлено 15 апреля центральным штабом по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам.

Опрошенные телеканалом эксперты считают, что новые шаги властей с высокой долей вероятности будут близки к полной отмене карантинного режима. Представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ён Нэ заявил, что рассматривается возможность отмены ограничения продолжительности работы заведений, количества участников личных встреч и упразднения масочного режима вне закрытых помещений.

В апреле темпы распространения инфекции демонстрируют отчетливый спад, отметил эксперт. Ссылаясь на данные о числе переболевших и вакцинированных, он отметил, что в Южной Корее уже сформировался коллективный иммунитет к COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Шри-Ланка планирует запросить у МВФ экономическую помощь на 3-4 млрд долларов
Шри-Ланка планирует запросить у МВФ экономическую помощь на 3-4 млрд долларов
14 апреля 2022 г. 10:27
Почти 200 детей погибли в результате военных действий в Украине
Почти 200 детей погибли в результате военных действий в Украине
14 апреля 2022 г. 10:19
Арестович подтвердил попадание в плен морпехов в Мариуполе
Арестович подтвердил попадание в плен морпехов в Мариуполе
14 апреля 2022 г. 09:40
Бишкек и Душанбе договорились о продолжении деэскалации на границе
Бишкек и Душанбе договорились о продолжении деэскалации на границе
14 апреля 2022 г. 08:59
Власти Китая зафиксировали очередной суточный максимум случаев заражения COVID-19
Власти Китая зафиксировали очередной суточный максимум случаев заражения COVID-19
14 апреля 2022 г. 08:33
Пожар на химзаводе в Индии, погибли шесть человек
Пожар на химзаводе в Индии, погибли шесть человек
14 апреля 2022 г. 07:58
Число погибших в результате тропического шторма Меги на Филиппинах возросло до 76
Число погибших в результате тропического шторма "Меги" на Филиппинах возросло до 76
14 апреля 2022 г. 07:43
Канада предоставит Украине кредит в размере 398 миллионов долларов
Канада предоставит Украине кредит в размере 398 миллионов долларов
14 апреля 2022 г. 07:07
ЦБ Афганистана отменил лимит на снятие зарплаты с банковских счетов
ЦБ Афганистана отменил лимит на снятие зарплаты с банковских счетов
14 апреля 2022 г. 06:38
Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби из-за Украины
Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби из-за Украины
14 апреля 2022 г. 05:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi