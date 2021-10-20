Южная Корея может ослабить санкции против КНДР

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен может рассмотреть вопрос ослабления санкций против КНДР для прекращения ее ракетно-ядерной программы

Южная Корея может рассмотреть вопрос ослабления санкций против КНДР для прекращения ее ракетно-ядерной программы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по информации агентства "Ренхап" об этом глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен заявил сегодня в парламенте.

"Нам нужно срочно принять какие-то меры, чтобы Северная Корея больше не развивала свой ракетно-ядерный потенциал", - заявил министр.

Отвечая на вопросы депутатов Национального собрания, Чон Ый Ен сказал, что ослабление санкций может быть "в достаточной степени рассмотрено как часть таких мер", если КНДР пойдет на диалог.