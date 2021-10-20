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Южная Корея может ослабить санкции против КНДР

Южная Корея может ослабить санкции против КНДР Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен может рассмотреть вопрос ослабления санкций против КНДР для прекращения ее ракетно-ядерной программы
Другие страны
20 октября 2021 г. 15:26
Южная Корея может ослабить санкции против КНДР

Южная Корея может рассмотреть вопрос ослабления санкций против КНДР для прекращения ее ракетно-ядерной программы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по информации агентства "Ренхап" об этом глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен заявил сегодня в парламенте.

"Нам нужно срочно принять какие-то меры, чтобы Северная Корея больше не развивала свой ракетно-ядерный потенциал", - заявил министр.

Отвечая на вопросы депутатов Национального собрания, Чон Ый Ен сказал, что ослабление санкций может быть "в достаточной степени рассмотрено как часть таких мер", если КНДР пойдет на диалог.

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