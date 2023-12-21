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Южная Корея и Япония спустя 8 лет возобновили диалог по экономическим вопросам

Южная Корея и Япония спустя 8 лет возобновили диалог по экономическим вопросам Южная Корея и Япония спустя примерно 8 лет возобновили диалог по экономическим вопросам на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 18:57
Южная Корея и Япония спустя 8 лет возобновили диалог по экономическим вопросам

Южная Корея и Япония спустя примерно 8 лет возобновили диалог по экономическим вопросам на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Республики Корея.

Отмечается, что 15-ая встреча на высоком уровне по экономическим вопросам состоялась в Сеуле.

Этот формат был запущен в 1999 году, предыдущая встреча прошла в 2016 году в Токио. В том году напротив генконсульства Японии в Пусане был установлен памятник жертвам сексуального рабства во время Второй мировой войны.

На полях саммита НАТО в июле Сеул и Токио договорились возобновить диалог.

В то же время 21 декабря Верховный суд Республики Корея подтвердил решение предыдущих инстанций о том, что японские компании Mitsubishi Heavy и Nippon Steel обязаны выплатить компенсации жертвам принудительного труда по 100 -150 млн вон ($76 700 - $115 000) десяти истцам. В Японии выразили протест в ответ на это решение. В свою очередь в Сеуле заявили, что рассмотрят необходимые меры в соответствии с решением, оглашенным в марте, поддерживая связь с Японией.

"Мы рассмотрим в том числе предложения по увеличению размера фонда жертв принудительной трудовой мобилизации с помощью добровольных взносов частного сектора", - заявил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок.

В марте 2023 года южнокорейская сторона представила план урегулирования спора о принудительном труде во времена японского колониального господства. Согласно идее, компенсации будут выплачиваться за счет третьей стороны через фонд.

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