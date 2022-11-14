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Южная Корея и Япония осудили ракетные испытания КНДР

Южная Корея и Япония осудили ракетные испытания КНДР Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер Японии Фумио Кисида на двусторонней встрече в Камбодже в воскресенье осудили ракетные испытания КНДР.
Другие страны
14 ноября 2022 г. 07:13
Южная Корея и Япония осудили ракетные испытания КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер Японии Фумио Кисида на двусторонней встрече в Камбодже осудили ракетные испытания КНДР.

Как передает Report, об этом пишет Associated Press.

Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве по северкорейскому вопросу.

На встрече также обсуждались исторические разногласия между двумя странами. Юн Сок Ёль и Кисида подтвердили необходимость продолжить консультации по вопросам компенсаций корейцам за время колониального правления Японии.

Верховный суд в Южной Корее в 2018 году удовлетворил два иска от бывших рабочих заводов компании Mitsubishi. По словам истцов, им обещали возможность учиться и зарабатывать деньги, но вместо этого их отправили работать на заводы компании в Японии во время войны. Так, Верховный суд обязал компанию выплатить истцам компенсацию за труд.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya və Yaponiya KXDR-in raket sınaqlarını pisləyib

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