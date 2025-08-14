Южная Корея и Вьетнам подписали соглашение о поставках самоходок K9

Южная Корея и Вьетнам подписали соглашение о поставках 20 южнокорейских самоходных артиллерийских установок K9 стоимостью $250 млн.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в сфере военно-промышленного комплекса.

Указывается, что южнокорейская компания Hanwha Aerospace заключила соглашение с Вьетнамом в конце июля. До этого Южная Корея передавала Вьетнаму списанную военную технику, но экспортная сделка заключена впервые.

Вьетнам станет 11-й по счету страной, которая эксплуатирует самоходку K9. В число этих стран, помимо Республики Корея, также входят Австралия, Египет, Индия, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Финляндия, Эстония. K9 впервые будет поставлена в страны Юго-Восточной Азии.

В марте издательская группа Shephard Media уже сообщала со ссылкой на свои источники, что правительство Вьетнама якобы подписало контракт на закупку самоходных артиллерийских установок K9. По версии группы, речь шла о поставке до 30 гаубиц K9A1 стоимостью около $300 млн.