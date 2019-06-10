Южная Корея и Великобритания договорились подписать соглашение о свободной торговле

Республика Корея и Великобритания достигли договоренности по соглашению о свободной торговле, которое призвано обеспечить беспошлинный двусторонний обмен товарами после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Об этом заявили в понедельник по итогам переговоров в Сеуле представитель министерства промышленности, торговли и энергетики Ю Мён Хи и министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс, передает телеканал KBS, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отметила Ю Мён Хи, достижение договоренности "позволило предотвратить нестабильность, к которой привел бы выход Великобритании из ЕС". В свою очередь Фокс заявил, что данное соглашение позволит "обеспечить устойчивость двусторонней торговли и создать фундамент для ее дальнейшего роста".

Соглашение носит временный характер, так как Великобритания пока не вышла из состава ЕС. Оно нацелено на сохранение торговых отношений двух стран на нынешнем уровне. Документ должен пройти процедуры проверки, официального подписания и ратификации парламентами двух стран. Они должны быть завершены до 31 октября, после чего соглашение вступит в силу.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которое было достигнуто в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести Brexit на 31 октября.