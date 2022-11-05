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Южная Корея и США завершили совместные учения авиации

Южная Корея и США завершили совместные учения авиации Военные Республики Корея и США завершили совместные учения авиации Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов, на которые КНДР отреагировала многочисленными ракетными пусками.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 20:02
Южная Корея и США завершили совместные учения авиации

Военные Республики Корея и США завершили совместные учения авиации Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов, на которые КНДР отреагировала многочисленными ракетными пусками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Yonhap.

В субботу около полудня по местному времени стало известно, что два американских стратегических бомбардировщика B-1B примут участие в маневрах в их последний день. Они прибыли с острова Гуам и совершили совместный полет над Корейским полуостровом с четырьмя южнокорейскими истребителями F-35A и четырьмя американскими F-16. В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея подчеркнули, что эти сверхзвуковые бомбардировщики были развернуты на Корейском полуострове впервые с 2017 года. Южнокорейские военные добавили, что это решение свидетельствует о приверженности США расширенному сдерживанию КНДР.

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Версия на английском языке South Korea and US end Vigilant Storm exercise
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya və ABŞ birgə aviasiya təlimlərini başa vurub

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