Южная Корея и США завершили совместные учения авиации

Военные Республики Корея и США завершили совместные учения авиации Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов, на которые КНДР отреагировала многочисленными ракетными пусками.

Военные Республики Корея и США завершили совместные учения авиации Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов, на которые КНДР отреагировала многочисленными ракетными пусками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Yonhap.

В субботу около полудня по местному времени стало известно, что два американских стратегических бомбардировщика B-1B примут участие в маневрах в их последний день. Они прибыли с острова Гуам и совершили совместный полет над Корейским полуостровом с четырьмя южнокорейскими истребителями F-35A и четырьмя американскими F-16. В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея подчеркнули, что эти сверхзвуковые бомбардировщики были развернуты на Корейском полуострове впервые с 2017 года. Южнокорейские военные добавили, что это решение свидетельствует о приверженности США расширенному сдерживанию КНДР.