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Южная Корея и США завершат систему расширенного сдерживания в первой половине 2024 года

Южная Корея и США завершат систему расширенного сдерживания в первой половине 2024 года Республика Корея и США завершат формирование усиленной системы расширенного сдерживания в первой половине 2024 года с целью противодействия ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР.
Другие страны
1 января 2024 г. 06:46
Южная Корея и США завершат систему расширенного сдерживания в первой половине 2024 года

Республика Корея и США завершат формирование усиленной системы расширенного сдерживания в первой половине 2024 года с целью противодействия ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом в новогоднем обращении заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

"До конца первой половины этого года мы закончим укрепленную корейско-американскую систему расширенного сдерживания, чтобы блокировать все северокорейские ядерные и ракетные угрозы в месте их возникновения", - отметил южнокорейский лидер.

Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность Вашингтона применить все средства, включая ядерные, для защиты союзника, отмечает агентство.

Юн Сок Ёль сказал, что южнокорейские власти продолжат совершенствовать систему "трех осей" по сдерживанию угроз со стороны КНДР ускоренными темпами. Он повторил, что Республика Корея стремится к "истинному и долгосрочному миру, основанному на силе", а не к "миру, который зависит от доброй воли контрагента".

Президент обещал защищать ключевые гражданские и правительственные объекты от различных угроз в киберсфере.

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