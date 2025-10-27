Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Южная Корея и США сохраняют разногласия по основным пунктам таможенной сделки

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 06:26
    Республика Корея и США пока не пришли к консенсусу по основным условиям сделки по американским пошлинам и южнокорейским инвестициям в размере $350 млрд.

    Как передает Report, об этом в интервью Bloomberg заявил южнокорейский президент Ли Чжэ Мён.

    "Метод инвестирования, размер инвестиций, график и распределение убытков и прибыли - все это остается камнем преткновения. США, естественно, пытаются максимизировать свои интересы, но это не должно доходить до того, что это вызовет катастрофические последствия для Республики Корея", - сказал Ли Чжэ Мён.

    "Переговоры идут, различия во мнениях присутствуют. Но задержка не всегда означает провал", - продолжил президент. Он выразил уверенность в возможности достичь "разумного результата". Интервью было записано 24 октября.

    Cənubi Koreya və ABŞ gömrük razılaşmasının əsas aspektləri ilə bağlı fikir ayrılıqlarında qalıblar

