Южная Корея и США сохраняют разногласия по основным пунктам таможенной сделки

Республика Корея и США пока не пришли к консенсусу по основным условиям сделки по американским пошлинам и южнокорейским инвестициям в размере $350 млрд.

Как передает Report, об этом в интервью Bloomberg заявил южнокорейский президент Ли Чжэ Мён.

"Метод инвестирования, размер инвестиций, график и распределение убытков и прибыли - все это остается камнем преткновения. США, естественно, пытаются максимизировать свои интересы, но это не должно доходить до того, что это вызовет катастрофические последствия для Республики Корея", - сказал Ли Чжэ Мён.

"Переговоры идут, различия во мнениях присутствуют. Но задержка не всегда означает провал", - продолжил президент. Он выразил уверенность в возможности достичь "разумного результата". Интервью было записано 24 октября.